Baymak 2020'de 30 milyon avro yatırım planlıyor

Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, şirket olarak yatırımlarını ara vermeden sürdüreceklerini belirterek, "Teknoloji ve inovasyon temelli yaklaşımımızla 2020 için planladığımız toplam yatırım miktarı 30 milyon avronun üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.



Çolak, Türkiye ekonomisi ve Baymak'ın gelecek dönemine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülke ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüdüğünü ve gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içerisinde en dikkati çeken unsurlardan birinin de sanayinin payında yaşanan artış olduğunu belirtti.



Türkiye'de sanayi alanında yapılan üretimin ekonomik karşılığının yılın 9 ayında 700 milyar liraya yaklaştığını ifade eden Çolak, aynı dönemde toplam GSYH'nin ise 3 trilyon liranın üzerinde gerçekleştiğini hatırlattı.



Çolak, sektörel bazda değerlendirildiğinde ise sanayinin toplam GSYH içerisindeki payının yüzde 22,4 olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:



"Sanayinin GSYH içerisindeki payının 2016'dan bu yana istikrarlı biçimde yükseldiği. 2016'da yüzde 19,6 olan bu oran, 2017'de yüzde 20,6 ve geçen yıl yüzde 22,3 olarak gerçekleşti. Bu oran ülkemizin sergilediği sanayi odaklı büyümenin de en önemli göstergesi. Son 20 yılı incelediğimizde aslında bu verinin önemi daha da öne çıkıyor. Buna göre sanayinin GSYH içerisindeki payının 2019'dan daha yüksek olduğu en erken yıl 1999. O dönemde bu oran yüzde 22,9 olarak gerçekleşmişti. Söz konusu oran 2019 yılında son 20 yılın zirvesine çıkmış durumda."



Ender Çolak, sanayinin gerek yarattığı istihdam gerekse ülkenin cari açıkla mücadelesine verdiği katkıyla ekonominin ana motorlarından olduğunu belirtti.



Bugün dünya ekonomilerine bakıldığında da sanayi ve üretime doğru hızlı bir kayış olduğunun görüldüğünü ifade eden Çolak, "Sanayi bugün ABD'nin, Almanya'nın, Çin'in mevcut ekonomi politikalarının temeline yerleşmiş durumda. Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmasında da sanayinin çok önemli bir payı olduğuna inanıyorum. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefiyle çıktığımız yolda; Baymak olarak ülkemiz sanayisinin büyümesine her türlü katkıyı vermeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



- Kombi üretiminde yüzde 12'lik artış



Baymak Üst Yöneticisi CEO'su Çolak, bu yıl 50'nci yaşını kutlayan Baymak'ın, 2013'ten bu yana dünyanın önde gelen iklimlendirme şirketlerinden BDR Thermea Group bünyesinde faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.



Türkiye'nin önde gelen sanayi şirketlerinden biri olarak bu alandaki yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Çolak, 2019'un Baymak için oldukça başarılı bir yıl olduğunu ifade etti.



Çolak, iç pazarda yaşanan her türlü olumsuzluklara rağmen bu alanda satışları artırırken, özellikle ihracat pazarlarında da ciddi bir büyüme elde ettiklerini kaydetti.



Geçen yıl yaklaşık 201 bin seviyesinde olan kombi üretimini 2019'da yüzde 12'lik artışla 225 binin üzerine taşıdıklarını bildiren Çolak, "2020 yılında da bu başarılı performansımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte yatırımlarımızı da ara vermeden sürdüreceğiz. Teknoloji ve inovasyon temelli yaklaşımımızla 2020 için planladığımız toplam yatırım miktarı 30 milyon avronun üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.



