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Dünya tarihinin en sıcak sonbaharını yaşanıyor

İklim değişikliği servisi bir rapor yayımladı. Rapora göre, ekim ayı dünya tarihinin kaydedilmiş en sıcak ekim ayı olarak rekor kırdı.

Dünya / 09 Kasım 2019 Cumartesi 15:36
Dünya tarihinin en sıcak sonbaharını yaşanıyor

Verileri, Copernicus İklim Değişikliği Servisi açıkladı.

Verilere göre, geçtiğimiz Ekim ayı, dünya tarihinin kaydedilmiş en sıcak Ekim ayı olarak rekor kırdı.

Küresel sıcaklık verileri tutan organizasyon bu Ekim ayının 1981-2010 tarihleri arasından 0.69 santrigrat derece daha sıcak olduğunu tespit etti.Ekim ayı 2019 yılı içinde özel bir yere sahip değil. Çünkü Eylül, Haziran ve Temmuz ayları da rekor kırdı. Ağustos ayı ise kaydedilen tarihin ikinci en sıcak Ağustos ayı oldu.
Kaynak : İHA

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