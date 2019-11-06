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Hulusi Akar: DAEŞ'lileri göndereceğiz

Hulusi Akar, CNN International kanalında Avrupa vatandaşı DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine gönderileceğini açıkladı.

Güncel / 06 Kasım 2019 Çarşamba 20:05
Hulusi Akar: DAEŞ'lileri göndereceğiz
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, öldürülen DEAŞ elebaşı El-Bağdadi'nin eşinin yakalanmasıyla ilgili CNN International televizyonuna konuştu.

Gündemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu DEAŞ elebaşı El-Bağdadi'nin eşinin yakalanması ve Avrupalı DEAŞ'lılar vardı...

Güvenlik güçlerinin detaylı çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Akar, konuyla ilgili daha ayrıntılı bilginin kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

AVRUPALI DEAŞ'LILAR GÖNDERİLECEK

Akar'ın gündeminde Avrupa vatandaşı DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine gönderilmesi de vardı.

Bakan Akar, 'Bazı Avrupa ülkeleri ile DEAŞ üyelerinin geri gönderilmesi konusunda işbirliği içindeyiz' dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele için her türlü imkanı kullandığını da ifade etti.

Milli Savunma BakanıCumhurbaşkanıAvrupalıTerör ÖrgütüRecep Tayyip Erdoğan

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