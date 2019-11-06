Fatih'te 4 kardeş evlerinde ölü bulundu

Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis ekipleri söz konusu eve gitti.



KAPIDA SİYANÜR UYARISI



Kapının üstünde 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin.' notuyla karşılaşan polis ekipleri, kilitli kapıyı açıp içeri girdi.



Ekipler, evde hareketsiz yatan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Y. (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.







AFAD ÇAĞRILDI



Polis ekipleri, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın, AFAD ekiplerine bilgi verdi.



AFAD ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Polis ekipleri, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamdaolması ihtimaline karşın, AFAD ekiplerine bilgi verdi.AFAD veekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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