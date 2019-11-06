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Fatih'te 4 kardeş evlerinde ölü bulundu

Olayın yaşandığı evin kapısında 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin.' şeklinde not bulunması nedeniyle inceleme için AFAD ekipleri çağrıldı

3. Sayfa / 06 Kasım 2019 Çarşamba 00:52
Fatih'te 4 kardeş evlerinde ölü bulundu
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Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis ekipleri söz konusu eve gitti.


KAPIDA SİYANÜR UYARISI

Kapının üstünde 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin.' notuyla karşılaşan polis ekipleri, kilitli kapıyı açıp içeri girdi.

Ekipler, evde hareketsiz yatan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Y. (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.



AFAD ÇAĞRILDI

Polis ekipleri, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın, AFAD ekiplerine bilgi verdi.

AFAD ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Kaynak : AA
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PolisKimyasal MaddePolis Ekipleri

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