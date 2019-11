Masterchef Eda'nın bilinmeyen dramı

25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla tüm Türkiye'de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Paneli düzenlendi.



Panelin moderatörlüğünü ünlü sunucu ve oyuncu Çiğdem Tunç üstlenirken Avukat Mustafa Turan, Masterchef yarışmasıyla tanınan Eda Karabulut, Semra Demirer, Sema Uysal Doğan, Recep Sancar, Mehmet Kaya panelde konuşmacı olarak yer aldı. Çok sayıda kadının dinlediği panelde şiddete uğrayan bir kadın yaşadıklarını paylaştı. Şiddet sonrası kadınların neler yapması gerektiği, hangi kurumlardan yardım alabileceği de panelde konuşuldu. Panelde konuşan Masterchef yarışmasıyla tanınan Eda Karabulut ise çocukken yaşadığı dramı anlattı. Karabulut, 10 yaşındayken babasının annesine uyguladığı şiddete tanık olduğunu ve babasının karşısına dikildiğini anlattı.



“SADECE KADINA DEĞİL HAYVANA, HATTA TABİATA KARŞI DA ŞİDDETE KARŞI DURMALIYIZ”



Hiçbir canlıya uygulanan şiddetin kabul edilemeyeceğini dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Son zamanlarda aslında hak etmediğimiz bir biçimde kadına şiddetle gündeme geldiğimizi düşünüyorum. 4 bakanlık bir deklarasyon hazırladı, her gün her türlü şiddet için hepimiz el birliği yapmalıyız. Bugün kadına şiddet için bir aradayız ama her türlü şiddet için sadece kadına değil hayvana, erkeğe, insan ve hatta tabiata karşı da şiddete karşı durmalıyız. Bu uluslararası günde sizlerle büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi.





“ÇOCUKTUM ‘ANNEME VURAMAZSIN BABA' DEYİP ONUN KARŞISINDA DURDUM”



Küçük yaşta annesinin uğradığı şiddete tanık olduğunu anlatan Masterchef yarışmasıyla tanınan Eda Karabulut, “Hepinizin bildiği gibi bir yarışma programındaydım. Orada yarışmacı arkadaşlarım tarafından inanılmaz derece bir mobbinge uğradım. Bunu zaten birçok insan gördü, fark etti. Asla pes etmedim, mücadele ettim. Korkup onlara yanaşmaya çalışmadım. Annemden farkım şu; ben şiddete hiç maruz kalmadım. Annem kaldı, gerçekten çok seviyorum babamı, Allah ona uzun ömürler versin ama annemi sindirmiş, bir şekilde ezmiş ama bana yapamadı. 10 yaşında bir çocuktum, gece anneme şiddet uygularken kalkıp yatağımdan ‘anneme vuramazsın baba' deyip onun karşısında durdum ve o günden sonra annem asla şiddete maruz kalmadı. Annemle babam şu an evliler ve çok şükür çok uzun zamandır devam ediyor” diye konuştu.







“ŞİDDETE UĞRADIĞIMIZ İÇİN DE, SÖYLERKEN DE UTANIYORUZ”



Kadına şiddetin önüne geçilmesi ve kadınların şiddet karşısında korkmaması gerektiğini belirten ünlü sunucu ve oyuncu Çiğdem Tunç, “Nasıl çözeceğiz bunu hanımlar korkuyor, ben de utanırım, söyleyemem, şiddete uğradığımız için de utanıyoruz söylerken de utanıyoruz, aileden de yargıya gitmekten, emniyete de utanıyoruz. Bir de üstüne üstlük ümitsizlik duyuyoruz” ifadelerini kullandı.



