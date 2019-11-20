Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Ahlaksız, edepsizce...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



AK Parti'de eski diye bir kavram yoktur. Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu yolun mensubudur. Millete hizmet etmek yük değil, şereflerin en büyüğüdür. Bizim milletimiz kendisine yapılan hiçbir hizmeti unutmaz. AK Parti'nin sahibi millettir. Bunun için teşkilatların milletle kucaklaşacak isimlerden oluşması gerekiyor. AK Parti'de ilçe, il başkanı, milletvekili olmak demek milletin emrinde olmak demektir.



2018-2019 seçimlerinin sonuçlarından gereken dersleri çıkarmamız şarttır. Teşkilatlarımızın milletimizle en güzel kucaklaşmayı sağlayacak isimlerden oluşması gerekiyor.



'En büyük gücümüz millettir'



Türkiye güvenlikten ekonomiye kadar pek çok cephede aynı anda beka mücadelesi verdiği bir dönemden geçiyor. Teröristleri öne sürüyorlar ezip geçiyoruz. Sınırları tehdit ediyorlar, tehdidin kaynağına iniyoruz. Dışarıdan gelen tehditlerin üstesinden gelme konusunda en küçük bir tereddütümüz yoktur. Elde ettiğimiz sonuçları bir başarı hikayesidir. Mücadelede en büyük gücümüz milletimizdir.



(Kılıçdaroğlu'na sert tepki)



CHP Genel Başkanı Türkiye'nin milli meselelerinde hasmane ve yıkıcı bir tutum içindedir. Cumhur İttifakı içindeki MHP ve diğer kardeşlerimiz bize destek verdiler. CHP ve marjinal çevreler yalanda sınır tanımıyor.



CHP Genel Başkanı'na, Tank Palet Fabrikası ile ilgili iddialarına cevap verdik. 'İspatla' diyoruz, yanıt vermiyor. Milletimizin tarihine ecdadımızın aziz hatırasına haksızlık edilmesine asla rıza göstermeyiz. CHP Genel Başkanı 'Türkiye'ye yatırım yapmayın' diyor. Açıkça söylemek gerekirse yaptığı ihanetin dik alasıdır. Küresel yatırımlardaki azalmaya rağmen ülkemiz hala cazibesini koruyor.



Terör örgütleri ülkemizi kuşatmak için saldırırken bu zat bizi eleştirecek malzeme çıkarma peşindeydi.



CHP Genel Başkanı her milli meselede karşı tarafın dil ve üslubuyla bize saldırıyor.



Meclis'te bir bayan başkanvekilimize ahlaksızca saldıracak kişilere parlamentonun gereken cezayı vermesi gerekiyor. Kimse kusura bakmasın biz bu ahlaksızlara, edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Güvenlik meselesi bizim olmazsa olmazımızdır.



'Devlet vatandaşına borçluydu'



Biz iktidarda geldiğimizde devlet vatandaşına borçluydu. Biz bunu ortadan kaldırdık Çünkü devlet milletine borçlu olmaz. Geçtiğimiz 10 yılda ülkemizin ekonomisini büyüterek insanlarımızın hayat kalitesini yükselttik.



23,5 milyar dolar IMF borcunu Mayıs 2013'te biz ödedik. O defteri kapattık. Bizim artık IMF ile işimiz yok.



