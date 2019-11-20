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CHP'liler sıraya girdi!

CHP'li bir çok isim canlı yayında 'Külliye'ye kim gitti?' tartışmalarına katıldı.

Televizyon / 20 Kasım 2019 Çarşamba 22:19
CHP'liler sıraya girdi!

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın 'CHP'li bir isim Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü' iddası Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırdı.

CHP yönetimini harekete geçerken yazının doğruluğunu araştırmaya başladı.

CHP'LİLER SIRAYA GİRDİ

CHP'li bir çok ismin bu görüşmeyle ilgili adı geçerken, partililerin canlı yayınlarda boy göstermek için sıraya girmesi dikkatlerden kaçmadı.

Engin Altay, Haluk Pekşen Habertürk canlı yayınına bağlanırken, CNN Türk'e ise Özgür Özel katıldı.

İddiaların göbeğindeki Muharrem İnce ise her iki kanala birden bağlanması dikkatlerden kaçmadı.










Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Özgür ÖzelCumhurbaşkanıCumhuriyet Halk PartisiMuharrem İnceChp

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