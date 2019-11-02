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Malezya da Türkiye’de otomobil üretmek istiyor

Ekonomide dengelenme sürecinde yakalanan başarı, Türkiye'yi yatırımın adresi haline getiriyor. Alman Volkswagen'in ve İranlı Khodro'nun fabrika kurma kararlarının ardından otomotivde bir talep de, savunma sanayisinde iş birliği yapılan Malezya'dan geldi

Ekonomi / 02 Kasım 2019 Cumartesi 20:26
Malezya da Türkiye’de otomobil üretmek istiyor

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, eylül ayında Türkiye'yi ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'de otomobil fabrikası kurmak istediklerini söyledi.

Konuya yakın kaynaklar, Mahattir Muhammed'in, Proton marka otomobilin iktidardan ayrıldıktan sonra Çin'e satıldığını, tekrar iktidara geldiğinde yeniden otomobil üretimi için çalışmaya başladığını belirterek, 'Türkiye, Volkswagen'in de gelmesiyle otomotiv alanında yükselen yıldız olduğunu gösterdi. Malezya da, Türkiye'de otomobil fabrikası kurmak istiyor' dedi.

Kaynakların verdiği bilgiye göre eylül ayındaki bu görüşmenin ardından 10 kişilik bir Malezya teknik heyeti Türkiye'ye geldi.

Malezya'nın otomobil endüstrisinin gelişmesinde Türk şirketlerinin önemli katkıları olabileceğini belirten Mahathir Muhammed, aynı şekilde kendilerinin de Türkiye'nin yerli otomobili konusunda deneyimlerini aktarabileceğini belirtti. Muhammed'in gezisinin ardından Malezya basınında yer alan açıklamaları, Türkiye'de otomobil fabrikası kurma hedefini teyit etti.

'İKİ TARAF DA İŞ BİRLİĞİ İÇİN İSTEKLİ'

Başbakan Mahathir Muhammed, yaptığı açıklamada, 'Kabiliyetlerini çok önceden bilmeme rağmen Türk firmalarıyla işbirliği konusuna yeterince eğilememiştim. Çünkü o dönemde başbakan değildim. Şimdi iki taraf da işbirliği yapmak için istekliler' diye konuştu. Kaynak : Sabah

BaşbakanVolkswagenTürkiyeRecep Tayyip ErdoğanYükselen

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