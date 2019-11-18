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MSB'den KKTC bBayrağı’nın yakılmasına sert tepki

MSB: “Bayrak bir milletin onurudur.” Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı’nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır.

Güncel / 18 Kasım 2019 Pazartesi 15:31
MSB'den KKTC bBayrağı’nın yakılmasına sert tepki

MİLLİ Savunma Bakanlığı, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bayrak bir milletin onurudur. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz.

Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar, KKTC bayrağının adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır" denildi.

Güney Kıbrıs

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