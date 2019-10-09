USD (Alış - Satış) : 5,83 - 5,84 EURO (Alış - Satış) : 6,40 - 6,41

İş adamının fabrikada sır intiharı

Gaziantep’in Araban ilçesinde iş adamı İbrahim Karademir, kendisine ait çırçır ve pres fabrikasında pompalı tüfekle intihar etti.

3. Sayfa / 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:03
İş adamının fabrikada sır intiharı

Edinilen bilgiye göre, eski ANAP İlçe Başkanı ve iş adamı İ.K., Araban - Besni karayolunda bulunan kendisine ait çırçır ve pres fabrikasında pompalı tüfekle intihar etti. Akşam eve gecikmesi üzerine telefonla babasını arayan H.İ.K., telefona cevap alamayınca fabrikaya gittiğinde babasının bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğunu gördü. Odadan ses gelmeyince çalışanların da yardımıyla kapıyı açan H.İ.K., babasını kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede İ.K.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 çocuk babası iş adamı İ.K.’nın cenazesi olay yerindeki ilk incelemelerin ardından Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ön incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın nedeni henüz belirlenemezken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Adli TıpCenazeSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı