USD (Alış - Satış) : 5,82 - 5,83 EURO (Alış - Satış) : 6,39 - 6,40

Pentagon: Askerlerimizi çektik

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı Güvenli Bölge Harekatı'na ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, "Güçlerimizi Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtının olası rotasından uzaklaştırdık" ifadelerini kullandı.

Dünya / 08 Ekim 2019 Salı 22:42
Pentagon: Askerlerimizi çektik

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin Fırat'ın doğusu ve İdlib'e gerçekleştireceği harekata ilişkin açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada 'Güçlerimizi Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtının olası rotasından uzaklaştırdık' ifadelerine yer verildi.

Pentagon açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı: 'Ne yazık ki, Türkiye tek taraflı hareket etmeyi seçti. Sonuç olarak, ABD kuvvetlerini, güvenliklerini sağlamak için Suriye'nin kuzeyindeki olası Türk operasyonun rotasının dışına çıkardık. Şu anda Suriye'deki kuvvet varlığımızda hiçbir değişiklik yapmadık.' denildi.



'ABD'NİN ASKER SAYISINDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK'

'Hâlâ güvenli bölge fikrini destekliyoruz' denilen açıklamada, ABD'nin Suriye'deki asker sayısında bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.

'MAALESEF TÜRKİYE TEK TARAFLI HAREKET ETMİŞTİR'

Açıklamada, 'Maalesef Türkiye tek taraflı hareket etmiştir' ifadeleri kullanılırken, Trump'ın bölgeden asker çekme kararını bakanlıkla haberleşerek verdiği bilgisi paylaşıldı.

Pentagon: Askerlerimizi çektik Pentagon: Askerlerimizi çektik Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti Trump: Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var Trump: Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var ABD'den bir yeni açıklama daha! ABD'den bir yeni açıklama daha! Trump'tan operasyon tehdidi! Trump'tan operasyon tehdidi! Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'de Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'de ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması Trump: Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi Trump: Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi

Güvenli BölgePentagonSavunma BakanlığıTürkiyeİdlib


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı