7. Boğaziçi film festivali biletleri satışa çıktı

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen "7. Boğaziçi Film Festivali"nin biletleri satışa sunuldu.



Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival, 18-25 Ekim'de yerli ve yabancı 83 filmi seyirciyle buluşturacak.



Festivalde kısa film gösterimleri için bütün biletler 5 lira, uzun metraj filmler içinse tam biletler 12.00, 14.00 ve 16.30 seansları için 10, 19.30 ve 21.30 seansları için 15 liradan satılacak. Öğrenciler uzun metraj filmlerin biletlerini bütün seanslar için 5 liradan alabilecek.



Filmler, "Ulusal ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması", "Ulusal ve Uluslararası Kısa Kurmaca Yarışması", "Ulusal ve Uluslararası Belgesel Yarışması", "Dünya Sineması", "Bi' Dünya Belgesel", "Uzun Yürüyüş", "Kim-Ki Duk Retrospektifi", "7. Yıl Özel Seçkisi" ve "Özel Gösterim" başlıkları altında seyirciyle buluşacak.



Gösterimleri Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak festivalin biletleri "biletinial.com"dan alınabilecek. Kaynak : AA

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