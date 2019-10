Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 40+1 tartışmalarına son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Milletimizle olan güçlü hasbi bağımız sayesinde girdiğimiz her mücadeleden başarıyla çıktık. Türkiye demokraside ve ekonomide haps edildiği ve çok uzun yıllar kurtulamadığı geri kalmışlık zincirini AK Parti ile kırmıştır. Kendini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışı kazıyıp attık. Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz.



Önümüzdeki dönemde MHP ile çok daha kapsamlı ve yakın şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini şahsım katında partim adına iletmek istiyorum.



Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaati söz konusu olduğunda tüm partiler birlikte hareket etme erdemine sahiptir.



'SÜRECİ BAŞLATIYORUM'



7. Olağan Kongre sürecini başlatıyorum. Dünya değişirken AK Parti'de yerinde saymayacak. Ülkemizdeki vatandaşlarımız için hayal kurmaya ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi milletimiz bize oy vermek zorunda değildir. Biz milletimizin kalbini kazanarak bunu sağlayacağız.



'Beyefendi böyle talimat verdi' diyerek bunu istismar edenler var. Bizim haberimiz yok. Bunların hepsi fırsatçılıktır. Bunlara imkan vermeyeceğiz. AK Parti milletin hizmetkarı olduğunu bir kez daha ispat edecektir. Attığınız her adımdan bu şekilde hareket etmenizi rica ediyorum.



Üye sayımıza baktığımız zaman 10 milyon 500 bine varan bir üye sayısına sahibiz. Bu partimize olan sevdanın ne denli yüksek olduğunu gösteriyor. Bunu ilmek ilmek işlememiz lazım. Üyelik şuurunu çok farklı bir yere çıkarmamız lazım.



Medeniyetimizin kökleri insanlığın ve coğrafyamızın tüm birikimini kucaklayacak kadar derinlere iner. Pusulası olmayan bir gemi, nasıl kaybolup giderse medeniyet davası olmayan bir ülkede yok olmaya mahkumdur.



Ne kadar güçlü eserse essin kendimizi bu yıkıcı rüzgarın akışına bırakmayacağız. Çünkü Rabbimiz bize, 'İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüzdür' diyor. Aşılamaz sanılan nice korku deryalarını bu anlayışla geçtik. Fitne odakları bizi yıldırmasın, kardeşlik bağlarımızla bunları aşarak yolumuza devam edeceğiz.



Bizim medeniyetimiz, bu ülkenin her bir vatandaşını kucaklayacak güce sahiptir. Medeniyet davamızın 2 büyük taşıyıcısını, eğitim ve kültürü konusu ihmal ettik. O yüzden hemen harekete geçmeliyiz. Davamızın zafere ulaşacağı konusunda hiçbir şüphemiz bulunmuyor.



'YÜZDE 40' KONUSUNU SON NOKTAYI KOYUYORUM'



Partimize yönelik saldırılar, davamızın tehdit olarak görülmesindendir. Bu kadro tek yürek oldukça hiçbir güç bizi hedeflerimize yürümekten alıkoyamaz. 2002 yılı Kasım ayından bu yana ülkemizi ileriye götürmenin çabası içindeyiz. Her alanda tarihi reformları hayata geçirdik. Şehir ziyaretlerinde tüm bu reformları teker teker anlamaya özen gösteriyorum. Bunların yanında siyasi tarihimizin en büyük reformunu yaparak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtik. Bu vesileyle son günlerde yaşanan anlamsız tartışmaya noktayı koymak istiyorum. Seçilme yeterliliğinin yüzde 50'den yüzde 40'a çekilmesi gibi bir çabamız yok. Yüzde 50 sınırının koyulması gayet bilinçli ve değişmez bir gerçektir. Bu konu da bir daha açılmamak üzere burada kapanmıştır. Buradan CHP bir şeyler devşirmeye çalışmasın. Onlara buradan bir şey düşmez.



Bazı uyuşmazlıkların daha mahkemeye gitmeden sulh yoluyla çözülmesi bekleniyor. Yürekleri dağlayan çocukların anneye ya da babasına icra yoluyla verilmesine 2. pakette sona eriyor.



2. paketin en önemli konularından biri ise denetimli serbestlik konusudur ve yeniden düzenlenecektir. 2. Yargı Paketi'ni tüm siyasi partilere sunacağız. Bu paketin de uzlaşmayla Meclis'ten geçeceğine inanıyoruz.



BM Genel Kurulu'nda yaptığımız konuşmanın kitapçığını sizlere dağıttık. Ülkemizin dış politikalarını eleştirenler cahilliklerinden eleştiriyordur.



'ARTIK SÖZ BİTTİ'



Ülkenin en eski partisi olan siyaset üretemeyenler terör örgütünün güdümündedir. Buna karşılık Türkiye'nin Suriyelileri evlerine kavuşturma çabalarından rahatsız oluyorlar. Amacımız Fırat'ın doğusunu da barış pınarlarıyla sulamaktır. Planlarımız hazır. BM bunu liderlere anlattım. Güvenli Bölge konusunda kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye devam ettik. Yeteri kadar sabırlı davrandık. Müttefiklerinize sorumuz gayet açıktır. Siz SDG adıyla gözlerden kaçırdığınız YPG/PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyor musunuz? Bu açıklayın. Artık onlara söz bitti diyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık, gerekli talimatları verdik.



Cumhuriyet tarihinin tüm rekorlarını kırarak yıllık 4.4 milyar fazla veren bir ekonomik yapıya ulaştık.



Cari dengedeki açık sorununu sonsuza kadar kapatıyoruz. Enflasyon oranını da yüzde 10'un altına çekerek, tek haneli rakamlara indirdik.



Bu işin ana belirleyeni bilin ki faizdir. Faiz sebeptir enflasyon sonuçtur. Biz bir üretim ekonomisi düşünüyorsak, finans sektörünün girişimciyi desteklemesi lazım. Bu yüzde 40 faizlerle olmaz. Merkez Bankası'nın müdahaleleriyle faiz düşmüştür daha da düşecektir.



Hedefimiz önümüzdeki yıllarda büyümeyi yüzde 5 ve daha üzerine çıkarmaktır. İşsizliği de yüzde 10'un altına indiriyoruz. Tüm milletime sesleniyorum. Birikimlerinizi yabancı değil Türk Lirası temelli yatırımlarda kullanmasını rica ediyorum.



Enerji konusunda tarihi atılımlar yapıyoruz. Doğal gazı tüm şehirlerimize ulaştırdık. İlçe ve belde merkezlerine ulaşmak için de çalışıyoruz. Yerli kaynaklardan elektrik üretme oranımız yüzde 64 noktalarına geldi. Bu sene rüzgar enerjisinde önemli bir yarışma düzenledik. Böylece ülkemize bir enerji yatırımı daha yapmış olduk. Sondaj gemilerimiz Akdeniz'de çalışmalarına devam ediyor. Karada da petrol ve doğal gaz çalışmalarımız devam ediyor.



Trakya'da bu yaz toplam doğal gaz alanımızı 2 katına çıkaracak yeni alanlar keşfettik. Buradan elde edeceğimiz doğal gaz, bütçemize 5 milyar lira daha ekleyecek. Türk Akım'da bu yıl inşallah ilk gaz akımını sağlayacağız. Bor cevherinin işlenmesi için yeni bir projeye başlıyoruz. Boru Türkiye'de işleyeceğiz.



Tarım ve gıda konusuda önceliklerimiz arasında. Gelecekte gıdayı kontrol edenin de dünyayı kontrol edeceği her geçen gün netleşiyor. Ülkemizde 24 mliyon hektarda tarım yapılıyor. 2050 yıllında dünyanın 10 milyarı ülkemizin ise 100 milyonu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz tarımsal gelir konusunda dünyada ve bölgemizde lider konumundadır. Bugün Türkiye 195 ülkeye tarımsal ürün ihraç ediyor. Tarım desteklerini 1,4 milyar liradan 17 milyar liraya çıkardık. Ama ana muhalefet liderinin kulağı vardır duymaz. Sadece mazot desteği geçen yıl 2,8 milyar lira. Ne diyor?' Çiftçilerimize destek yok' Bunların hepsi resmi rakamlar. Ama bunların anlaması mümkün değil. Hükümetimiz döneminde daima üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz.



Üreticilerden 4 milyar liralık ürün alarak, piyasanın üreticimizi ezmesine izin vermedik.



Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olarak, orman kapasitemizi artırdık. Önümüzdeki yıllarda 10 milyon daha fidan dikmeyi hedefliyoruz.