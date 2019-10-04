Mine Kırıkkanat'tan Bahçeli'ye büyük saygısızlık

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için skandal bir ifade kullandı.



Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, CHP-HDP ilişkisinin incelenmesi için komisyon görevlendirdiklerini, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını ve Yüce Divan'da yargılanmasını istediklerini belirtti.



Bahçeli'nin bu çıkışına Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'tan skandal bir tepki geldi.



BİR AYAĞI ÇUKURDA!



Kırıkkanat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP lideri için 'Bir ayağı çukurda, hala onu bunu cezalandırmak peşinde kin ve nefret saçıyor!' ifadelerini kullandı.



Mine Kırıkkanat'ın skandal paylaşımı;





Bahçeli'den Kılıçdaroğlu tepkisi Kaynak : Beyaz Gazete Özel