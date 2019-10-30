Suriye Anayasa Komitesi ilk kez toplandı

İsviçre'nin Cenevre kentinde ilki düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi toplantısı Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde gerçekleşti. Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısına Suriye rejimi, muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 150 kişi katıldı.
Her heyetten 50 kişinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, 'Rejim ve muhalefetin üyeleri burada yüz yüze oturuyor. Bu tarihi bir an” dedi.
“Bu salonda hepinizin bir arada oturmasının kolay olmadığını biliyorum ve buna saygı duyuyorum” diyen Pedersen, “Ancak burada yüz yüze otururken diyalog ve müzakerelere başlamak için hazır olduğunuz gerçeği, Suriyeliler için güçlü bir umut işaretidir” diye konuştu.