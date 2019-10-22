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Kritik görüşmeden ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu görüşmenin Barış Pınarı Harekatı’na çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Siyaset / 22 Ekim 2019 Salı 14:07
Kritik görüşmeden ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine Rusya’nın Soçi kentine geldi. Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Vladimir Putin’le Devlet Başkanlığı Rezidansı’nda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin basına açık kısmında gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, buluşma öncesi detaylı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu vesile ile gerek ikili görüşmeler gerek ikili ilişkileri ele alma fırsatı bulacağız. Bu barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak. Bu görüşmenin de Barış Pınarı Harekatı’na çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

İki lider baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek. Erdoğan ve Putin görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rusya ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA) Kaynak : İHA

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Rusya Devlet BaşkanıMilli Savunma BakanıDevlet BaşkanlığıMevlüt ÇavuşoğluRecep Tayyip Erdoğan

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