ÜNLÜ & Co, Ekin Kimya’nın Azelis’e devir işleminin danışmanlığını gerçekleştirdi

Türkiye'nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co'nun finansal danışmanlığını üstlendiği devir işleminde, Türkiye'nin öncü kimyasal ürün tedarik şirketi Ekin Kimya Ticaret A.Ş.'ye (“Ekin Kimya”) ait hisselerin Lüksemburg merkezli Azelis SA'ya (“Azelis”) devir sözleşmesi imzalandı. Rekabet Kurumu onayı ve ilgili ön koşullarının gerçekleşmesiyle birlikte devir tamamlandığında, Ekin Kimya, özel kimyasallar alanında global bir tedarik ve dağıtım şirketi olan Azelis'in Türkiye pazarındaki rolünü daha da güçlendirecek.



Ekin Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Aktaş “Ekin Kimya'nın 25. yılını kutlamaya hazırlandığı bir dönemde gerçekleşen bu satın alma, şirketin geçmişten bu güne gösterdiği sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme trendini bir sonraki çeyrek yüzyıla taşımasında kilit rol oynayacaktır. Dünyanın lider özel kimyasal tedarikçilerinden Azelis'in ülkemize ve markamıza duyduğu ilgi ve güven gurur verici. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum” diye belirtti.



Ekin Kimya Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Çıtıroğlu “Ekin Kimya olarak kuruluşumuzdan bugüne sektörlerinde öncü firmalarla yaptığımız uzun vadeli iş birlikleri ve deneyimli ve öngörülü çalışanlarımızın yenilikçi çözümleriyle büyüdük. Bu satın alma ile birlikte, Azelis'in global vizyonu, geniş kaynakları ve coğrafi kapsamı Ekin Kimya'ya yeni fırsatları ve yeni pazarlarda gelişim olanakları sunacak. Diğer taraftan Ekin Kimya, sektörlerdeki geniş ilişkiler ağı ve kaliteli insan kaynağı ile Azelis grubu için lokal ve uluslararası çerçevede değer yaratacak, bölgesel bir yönetim merkezi olarak katkı sağlayacaktır. Bu mutluluk verici adımın, tüm taraflar için ortak fayda yaratma amacımıza hizmet edeceğine yürekten inanıyoruz” dedi.



ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mahmut L. Ünlü “Ekin Kimya işlemi ile ülkemizin güçlü iç pazar dinamiklerinin ve bölgedeki rolünün uluslararası oyuncular açısından ne kadar cezbedici olduğunu bir kez daha görmüş olduk. ÜNLÜ & Co olarak bu sene tamamladığımız ve devam eden işlemlerde şahit olduğumuz yabancı stratejik yatırımcıların ilgisi, ülkemizin önemli şirketlerinin faaliyetlerini büyütmeleri ve uluslararası piyasalarda aktif olmaları için fırsatlar yaratacaktır” dedi.



ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano “Ekin Kimya ve Azelis ile birlikte gerçekleştirdiğimiz güzel bir sürecin sonunda imzaları attık. Bu işlem ile Ekin Kimya ve Azelis Türkiye operasyonlarının farklı bir seviyeye taşınacağına inanıyorum ve bu işlemin tüm taraflar için faydalı olmasını diliyorum. Bu işlemde olduğu gibi, ülkemize yapılan sınır ötesi yatırımların, ülkemizin yurt dışındaki yatırım algısının iyileşmesi ve güven ortamının geliştirilmesi açısından itici güç olacağına inanıyorum” dedi.





Ekin Kimya Hakkında:

1995 yılında kurulan Ekin Kimya, Türkiye'de ilaç ve gıda sektörlerine kimyasal hammaddeler, yardımcı maddeler, laboratuvar kimyasalları, laboratuvar sarf malzemeleri ile ileri teknoloji ile üretim yapan farklı sektörlere temiz oda ürünleri tedarik eden öncü bir şirkettir. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticilerinin temsilcisi ve dağıtıcısı olan Ekin Kimya, yenilikçi ürünlerle sürekli olarak genişleyen zengin bir ürün portföyüne sahiptir. Konularında uzman çözüm odaklı çalışanları, formülasyon laboratuvarında gerçekleştirdiği deneme ve ürün geliştirme projeleri yanında düzenlediği teknik ve uygulamalı eğitimlerle müşterilerinin iş geliştirme çalışmalarına ve sektörün insan kaynağı altyapısının geliştirilmesine katkı sunmaktadır.



Azelis hakkında:

Azelis SA, dünyanın lider özel kimyasal tedarikçilerinden biridir. 43,000 müşterisi, 3 binden fazla formülasyonu ve 60 laboratuvar ve araştırma merkezinden oluşan büyük bir networke sahiptir. Türkiye'deki operasyonlarına 2007'de başlayan şirket, boya, kimya, kişisel bakım, life sciences, gıda ve sağlık alanlarına hizmet vermektedir. Şirket, Kasım 2018 yılı itibariyle EQT Partners AB bünyesinde yer almaktadır.





ÜNLÜ & Co hakkında:

1996 yılında bağımsız bir finansal danışmanlık firması olarak kurulan ÜNLÜ & Co, bugün Türkiye'nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türkiye'nin şirket satın alma ve birleşmeleri, stratejik ortaklıklar, birincil ve ikincil halka arzlar ve blok hisse satış işlemlerinde pazar lideri olan ÜNLÜ & Co, kurumsal müşterilerine borç sermaye piyasalarında da danışmanlık hizmeti vermektedir. ÜNLÜ & Co, DAHA Yatırım Danışmanlığı ve Aracılık Hizmetleri ile, kişiye özel geniş ürün yelpazesiyle nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet sunmaktadır.

Varlık Yönetimi hizmetlerinde ÜNLÜ & Co, Tahsili Gecikmiş Alacak Yönetimi, ÜNLÜ Alternatif Yatırımlar, Fon ve Portföy Yönetimi alanlarında faaliyet göstermektedir.

Merkezi İstanbul'da olan ve 400'ün üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co'nun ayrıca New York ve Londra'da ofisleri bulunmaktadır.



Rakamlarla ÜNLÜ & Co:

• 2010 yılından bu yana şirket alım satım işlemlerinde yaklaşık 10 milyar dolar, toplamda 57 adet başarılı işlem tamamlanmıştır.

• 2010 yılından bu yana halka arzlar, tahsisli ve blok satışlarda 31 işlem ve 3 milyar dolarlık işlem hacmi, yapılan pay senedi plasmanlarında 2010 yılından bu yana özelleştirmeler ve grup içi işlemler hariç olmak üzere %30 pazar payı ile lider konumdadır. (Kaynak: Bloomberg)

 2013 yılından bu yana toplam 17 adet borçlanma aracı ihracı yapılmıştır. (Toplam hacim 1,7 milyar TL üzerinde gerçekleşmiştir) (Kaynak: Borsa İstanbul)

