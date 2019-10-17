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Tahir Sarıkaya'dan Ece Üner'e sert eleştiri

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, SHOW TV Spikeri Ece Üner'in canlı yayında asker selamı vermesini samimi bulmadığını söyledi.

Televizyon / 17 Ekim 2019 Perşembe 10:25
Tahir Sarıkaya'dan Ece Üner'e sert eleştiri

Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı sürdürülen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken A Milli Takım futbolcularının başlattığı 'asker selamı' akımı da giderek yayılıyor.

Son olarak Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Hulusi Akar ve Meral Akşener'in asker selamı verdiğine dair haberin sunumunun ardından asker selamı verdi

Sosyal medyada gündem oldu

Üner'in hareketi sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılanırken sunucu Twitter'da Türkiye gündemine girdi.

'SAMİMİ DEĞİL'

Ece Üner'in asker selamına Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya'da eleştiri geldi. Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ben de ülkemi seviyorum. Ben de sizin kadar vatanım için her şeyi yaparım. Benşm de bu ülkeden başka gidecek yerim yok. Ama spikerlerin asker selamı vermesi bana samimi gelmiyor' ifadelerini kullandı.




Ayrıca Sarıkaya, Üner'in haberleri promterdan okumasını da eleştirmeden edemedi.

Üner'e 'Sanırım danışmanlarınız sağlam' diye seslenen Sarıkaya, 'Yani ben televizyon izlerken diyorum ki; koca Ece Üner neden promterda okuyor? Acaba metni kim hazırlıyor?
İzleyiciye doğaçlama konuşan spikerler daha samimi gelmiyor mu?' diye sordu.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ece ÜnerMilli TakımMeral AkşenerHulusi AkarTahir Sarıkaya

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