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Vurulan yerlerde sessizlik hakim

Fırat’ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nda gece boyunca ateş altına alınan Zormağar bölgesinde belirlenen yeni hedefler, sabah erken saatlerde yapılan tank ve top atışları ile imha edildi. Atış seslerinin kesildiği bölgede sessizlik hakim.

Güncel / 10 Ekim 2019 Perşembe 11:30
Vurulan yerlerde sessizlik hakim
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Fırat’ın doğusunda YPG ve PKK kontrolündeki Rasulayn ve Tel Abyad’a yönelik başlatılan hava ve kara harekatının ardından Suriye’nin Zormağar bölgesinden Cerablus ve Karkamış’a havan topu ve roketler atılmıştı. Bu saldırıların ardından savaş uçakları ile Karkamış ve Cerablus’ta bulunan birliklerin yaptığı top ve tank atışları ile belirlenen hedefler ateş altına alınmıştı. Bölgede gece yarısı sesleri duyulan atış ve çatışmalarla hedefler yerle bir edilmişti.

Sabah saatlerinde de Zormağar bölgesinde yeni belirlenen hedefler sınır hattındaki tank ve topçu bataryaları ile vuruldu. Zaman zaman yapılan atışlarla Zormağar bölgesinin iç kısımlarındaki hedeflerin imha edildiği öğrenildi.

Sabahın ilerleyen saatlerinde çatışma seslerinin tamamen kesilmesi ile birlikte sınırın her iki yakası da sessizliğe büründü. Kaynak : İHA

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