USD (Alış - Satış) : 6,59 - 6,60 EURO (Alış - Satış) : 7,66 - 7,67

İlk kazanan belediye başkanı

MHP'nin Adana adayı Hüseyin Sözlü'ye AK Parti'nin de destekleyeceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

Siyaset / 07 Eylül 2018 Cuma 09:54
İlk kazanan belediye başkanı

2019 yerel seçimleri yaklaşırken partilerin adayları belirleme süreci başladı.

Bu sürece hızlı giren partilerden biri de MHP oldu. MHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut başkan Hüseyin Sözlü olacağı açıklandı.



İLK KAZANAN BELEDİYE BAŞKANI SÖZLÜ

Genel seçimlerde MHP ile ittifak yapan AK Parti'nin Sözlü destekleyip desteklemeyeceği merak konusu oldu.

Gazeteci Osman Diyadin, AK Parti'nin Sözlü'yü destekleyeceğini yazarken 'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şimdiden partisinin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut başkan Hüseyin Sözlü olacağını açıkladı. Buna karşı AK Parti'nin Adana'da aday çıkarmayıp MHP adayını destekleyeceği söylersek yanılır mıyız? Şimdiden AK Parti Adana'yı MHP'ye bıraktı diye düşünüyorum. Yani yerel seçimler öncesi AK Parti-MHP ittifakının sadece ilk başkan adayı değil bence ilk kazanan adayı Adana'da MHP'li mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile olmuştur.. Şimdiden hayırlı olsun..' ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Hüseyin SözlüBaşkan AdayıBelediye BaşkanıDevlet Bahçeli


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı