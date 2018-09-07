İlk kazanan belediye başkanı

2019 yerel seçimleri yaklaşırken partilerin adayları belirleme süreci başladı.



Bu sürece hızlı giren partilerden biri de MHP oldu. MHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut başkan Hüseyin Sözlü olacağı açıklandı.







İLK KAZANAN BELEDİYE BAŞKANI SÖZLÜ



Genel seçimlerde MHP ile ittifak yapan AK Parti'nin Sözlü destekleyip desteklemeyeceği merak konusu oldu.



Gazeteci Osman Diyadin, AK Parti'nin Sözlü'yü destekleyeceğini yazarken 'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şimdiden partisinin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut başkan Hüseyin Sözlü olacağını açıkladı. Buna karşı AK Parti'nin Adana'da aday çıkarmayıp MHP adayını destekleyeceği söylersek yanılır mıyız? Şimdiden AK Parti Adana'yı MHP'ye bıraktı diye düşünüyorum. Yani yerel seçimler öncesi AK Parti-MHP ittifakının sadece ilk başkan adayı değil bence ilk kazanan adayı Adana'da MHP'li mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile olmuştur.. Şimdiden hayırlı olsun..' ifadelerini kullandı.



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