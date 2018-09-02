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Kepçe eve daldı: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya’da kontrolden çıkan kepçe, bir evin avlusuna girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 02 Eylül 2018 Pazar 21:03
Kepçe eve daldı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi 1. Kanal Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerine hızla ilerleyen kepçe, kontrolden çıkarak bir eve çarptı. Avlu duvarını yıkarak içeri giren kepçe, bu sıra bahçelerinde oturan Adile Yiğit (70) ile gelini Necla Yiğit (32) ve torunu Muhammet Yiğit’e (5) çarptı. Kazada kepçenin altına kalan Adile Yiğit olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken gelini ve torunu yaralandı. Kepçe içerisinde bulunan operatör E.Ö.’nün de hafif yaralandığı kazada olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Malatya Sağlık İl Müdürlüğü UMKE ekipleri tarafından kepçe altına kalan yaşlı kadının cenazesi çıkartılırken nöbetçi savcı olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin de kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada görgü tanıkları, kazadan sonra kepçeyi sürdüğü ileri süren bir çocuğun olay yerinden kaçtığını iddia etti. Jandarma ekipleri görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda kepçeyi kimin sürdüğünü belirlemek için soruşturma başlattı.

Kazanın ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ta, olay yerine gelerek yetkililerden kazayla ilgili bilgiler aldı.

Kaynak : İHA

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