USD (Alış - Satış) : 6,47 - 6,48 EURO (Alış - Satış) : 7,53 - 7,54

Sıcak Haber : Mahrem imam soruşturmasında 13 binbaşı hakkında gözaltı kararı!..

Meteoroloji'den peş peşe uyarı

Meteoroloji, İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Kocaeli, Trabzon ve Giresun çevrelerinde de kuvvetli yağış bekleniyor.

Yaşam / 10 Eylül 2018 Pazartesi 09:30
Meteoroloji'den peş peşe uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Pazartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi.

3 KENTTE DAHA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Trabzon ve Giresun çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı bölge halkına dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel MüdürlüğüGiresunSu Baskını


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı