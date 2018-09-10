Meteoroloji'den peş peşe uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Pazartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi.



3 KENTTE DAHA YAĞIŞ BEKLENİYOR



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Trabzon ve Giresun çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Ani sel, su baskını ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı bölge halkına dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.



Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.