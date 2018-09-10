FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 89 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 71 asker ile sözde 18 asker ''imamı'' dahil, toplam 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Bürosunca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah yeni bir operasyon gerçekleştirildi.



Soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 71 asker ile sözde 18 asker ''imamı'' dahil, toplam 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şu ana kadar 48'i asker, 8'i mahrem imam olmak üzere 56 şüpheliyi yakaladı.



Meslekten ihraç edilen albay E.G'nin, Sabiha Gökçen Havalimanından kaçarken gözaltına alındığı, bu sırada telefonuna uzaktan erişimle müdahale edildiği, söz konusu albayın telefonunda örgütün muhaberat amacıyla kullandığı FALCON kriptografik haberleşme programı bulunduğu belirtildi.



Operasyonda, muvazzaf bir albayın evinde 35 bin euro ve 25 bin dolar nakit para, ihraç edilen bir binbaşının evinde ise ByLock kullandığı gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan bir şahıs yakalandı.



Diğer 33 şüpheliyi ise arama çalışması sürüyor. Kaynak : AA