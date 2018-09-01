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Azez'de bomba yüklü araç patladı: 3 ölü

Suriye’de Halep’in kuzeyindeki Azez’in merkezinde sebzeciler pazarında, Yetimler Camii yanında de bomba yüklü bir araç patladı, 3 kişi öldü aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 5 kişi ise yaralandı. Patlamada çevredeki binaların hasar gördüğü kaydedildi.

Dünya / 01 Eylül 2018 Cumartesi 12:34
Azez'de bomba yüklü araç patladı: 3 ölü
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Sivil savunma görevlileri patlamanın meydana geldiği yerde yangını söndürme ve yaralıları kurtarma çalışmalarına başladı.

Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı gören bir vatandaş, patlamanın Yetimler Camii yakınında park eden Honda markalı bir aracın uzaktan kumandayla patladığını ifade etti.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu tarafından PKK’nın Suriye uzantılarından ve DEAŞ’tan kurtarılan bölgelerin istikrarını bozmak bombalı saldırılara maruz kaldığı belirtildi. Kaynak : İHA

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