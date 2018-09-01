ABD'lilerin Yüzde 60'I Trump'tan Memnun Değil

ABD’de Başkan Donald Trump’tan memnun olmayan seçmenlerin oranının yüzde 60’ı bulduğu belirtildi.



Washington Post gazetesi ile ABC News tarafından yapılan ankette, ABD'li seçmenin yarısından fazlasının Trump’a karşı olduğu ortaya çıktı.



Anketteki "Donald Trump'ın başkan olarak yaptığı görevi beğeniyor musunuz?" sorusuna, ABD'lilerin yüzde 60'ı "hayır" cevabını verirken, "evet" cevabını verenlerin sayısı yüzde 36'da kaldı.



Anket, 26 -29 Ağustos'ta, Trump’ın eski kampanya müdürü Paul Manafort’un vergi ve banka sahtekarlığı suçundan yargılandığı ve Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in Trump’ın cinsel ilişki yaşadığı kadınları susturmak için yasa dışı ödeme yaptığını kabul ettiği haftanın ardından yapıldı.



"Cohen’i para ödemesi için yönlendirdiyse Trump suç işlemiştir" diyenlerin oranı yüzde 61 iken, "suç işlemedi" diyenlerin oranı yüzde 31 oldu.



Trump'ın yargılanarak görevinden azledilmesi için katılımcıların yüzde 49’u Kongre’nin süreci başlatması gerektiğini ifade ederken yüzde 46’sı ise sürecin başlatılmasına karşı çıktı.



Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunda da katılımcıların yüzde 63’u soruşturmayı desteklediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 53’ü Trump’ın, Özel Savcı Robert Mueller’in soruşturmasını engellemeye çalıştığını, yüzde 35’i ise engellemediğini kaydetti.



Mueller’in yürüttüğü soruşturmayı destekleyenlerin oranı yüzde 63'ü bulurken, soruşturmaya karşı çıkanlar yüzde 29’da kaldı.



Ulusal düzeyde rastgele seçilen 1003 yetişkinin yanıtladığı anketin yanılma payının yüzde 3,5 olduğu kaydedildi. Kaynak : AA