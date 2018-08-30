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Kuşadası Körfezi'nde can pazarı

Kuşadası Körfezi’nde yeni bir kaçak göçmen faciasına ramak kaldı. Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçarken bindikleri lastik bot su alıp batmaya başlayan 5’i çocuk, 7’si kadın toplam 25 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

3. Sayfa / 30 Ağustos 2018 Perşembe 01:25
Kuşadası Körfezi'nde can pazarı

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 5’i çocuk, 7’si kadın 25 kaçak göçmenin bindiği lastik bot Kuşadası Körfezi açıklarında su almaya başladı.

Boğulma tehlikesi geçiren ve lastik botun kapasitesinin küçük olması nedeniyle denize düşmeye başlayan kaçak göçmenlerin yardımına Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler yetişti. Havadan ve karadan yapılan operasyonlarla bir kısmı su alan lastik bota tutunmuş, bir kısmı ise denize düşmüş şekilde 25 kaçak göçmen kurtarılarak, sahil güvenlik botuna alındı. Tamamı 25 kişi oldukları belirlenen ve boğulmaktan son anda kurtarılan kaçak göçmenlere ilk müdahale sahil güvenlik sağlık ekipleri tarafından deniz üzerinde yapıldı. Ardından Kuşadası Setur Marina’ya getirilen ve 112 sağlık ekipleri tarafından da kontrolden geçirilip, tek tek muayene edilen 20’si Irak, 2’si Eritre, 2’si Filistin ve 1’i Dominik uyruklu kaçak göçmenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak : İHA

İlk MüdahaleKuşadası KörfeziKaçak GöçmenSahil GüvenlikSağlık Ekipleri


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