İnsan Hakları Örgütlerinden Google'a Çin uyarısı

İnsan hakları örgütleri, ABD'li internet devi Google'a Çin'de sansürlü arama hizmeti verme planlarından vazgeçme çağrısında bulundu.



Aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü ve Sınır Tanımayan Muhabirler Örgütü'nün olduğu 10'dan fazla insan hakları kuruluşu, Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai'ye yazdıkları ortak mektupta, şirketin Çin'de ülkenin internet sansür kurallarına uygun arama hizmeti sunma planından vazgeçmesini istedi.



Örgütler, mektupta 'Dragonfly' adı verilen projenin 'insan hakları konusunda ürkütücü bir ödün olacağı' uyarısında bulundu.



Çin yönetiminin, ifade özgürlüğünü ve kişisel mahremiyeti sürekli olarak ihlal ettiğine dikkat çekilen mektupta, 'Google, Çinli otoritelerin muhalefeti bastırmasına olanak sağlayarak ülkedeki milyonlarca internet kullanıcısının haklarının ihlal edilmesinde suç ortağı konumunda olacaktır.' denildi.



Mektupta, 'Google'ın insan hakları konusundaki uluslararası standartlardan ve kendi taahhütlerinden ödün vermeden Çin'e yeniden hizmet verebilmesini öngörmek zor.' ifadeleri yer aldı.



ABD'de yayın yapan The Intercept internet sitesi, 1 Ağustos'ta yayımladığı haberde, Google mühendislerinin 'Dragonfly' adını verdikleri proje kapsamında, Çin'in sansür yasaklarına uygun, yasaklı web sayfaları ile insan hakları, demokrasi, din ve barışçıl protesto gibi arama sözcüklerinin olduğu sonuçları ayıklayan özel uygulamalar geliştirdiğini iddia etmişti.



Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai'nin, Çin yönetiminden üst düzey bir isimle Aralık 2017'de yaptığı toplantının ardından başlatılan proje kapsamında Google mühendislerinin 'Maotai' ve 'Longfei' adını verdikleri, Android tabanlı özel mobil arama uygulamasının iki versiyonunu geliştirdikleri belirtilmişti.



The Intercept muhabirlerinin incelediği 'hizmete özel' antetli Google dokümanlarında, Çin'de kullanıma sunulacak uygulamanın, ülkenin resmi internet güvenlik duvarının bloke ettiği web sitelerini otomatik algılayarak filtreleyeceği ve söz konusu sayfaları arama sonuçları arasında göstermeyeceği kaydedilmişti.



İddiaların gün yüzüne çıkmasının ardından Google çalışanları projeye karşı imza kampanyası başlatmıştı.



Kaynak : AA