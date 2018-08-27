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Trump'tan açıklama: Anlaşma sağladık

ABD Başkanı Donald Trump, 24 yıldır devam eden Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşmasını (NAFTA) düzenlemek için Meksika ile anlaşmaya varmak üzere olduklarını ilan etti.

Yaşam / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:46
Trump'tan açıklama: Anlaşma sağladık

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşmasının (NAFTA) ABD lehine düzenlenmesi gerektiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın diğer ortakları olan Meksika ve Kanada ile müzakerelere devam ediyor. Trump sosyal medya sitesi üzerinden Meksika ile anlaşmaya az kaldığını ifade eden “Meksika ile büyük anlaşma iyi gözüküyor” paylaşımında bulundu.

“Anlaşabiliriz”

Meksika Ekonomi Bakanı İldefonso Guajardo ise ABD ile anlaşmaya varabileceklerini açıkladı ancak konunun hâlâ çok karışık ve önemli olduğunu bildirerek, henüz hiçbir şeyin kesinleşmediğinin altını çizdi. Kaynak : İHA

Sosyal MedyaKuzey AmerikaEkonomi BakanıMeksikaDonald Trump


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