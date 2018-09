Saniye saniye hırsızlık anı

Olay, 25 Ağustos tarihinde saat 12.00 sıralarında Bağcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğçe Odabaşı, 14 aylık oğlu Necati Seymen Odabaşı'nın göz kontrollerini yaptırmak için Bağcılar'da bulunan bir hastaneye geldi. Genç kadın randevu işlemi yapmak için vezneye gittiğinde, bir anda sırt çantasının açık olduğunu fark etti. İlk başta şaşkınlık yaşayan kadın, daha sonra çantasını kontrol ettiğinde yaklaşık 2 bin 400 lira değerindeki cep telefonunun çalındığını anladı.



Genç kadın durumu hastanedeki güvenlik görevlilerine haber verdi. Kamera görüntülerin inceleyen görevliler, 14-15 yaşlarındaki bir çocuğun genç kadının arkasından gelerek telefonu çaldığını gördü. Bunun üzerine genç kadın polis ekiplerini arayarak olayı anlattı. Hastaneye gelen polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.



Yaşadığı mağduriyeti anlatan Tuğçe Odabaşı, “1 yaşındaki çocuğumu göz kontrolü için hastaneye getirmiştim. Kontrol saatimize biraz geç kaldığım için asansörü kullanmak yerine merdivenleri tercih ettim. Direk vezneye gittim. Vezneye gittiğim sırada çantamın açık olduğunu fark ettim. O anda bir şok yaşadım. Cüzdanımın çantamda olduğunu biliyordum, cüzdanımı elime aldım ama telefonumun o anda orada olduğunu fark edemedim. Daha sonra telefonumu aradım ancak çantamda olmadığını anladım. O anda ki şokla ne yapacağımı şaşırdım. Bebeğimin muayenesini yaptırdıktan sonra tekrar çantamı boşalttım. İçinde bebeğimin kıyafetleri vardı ama telefonun olmadığını kesin olarak anladım“ dedi.



“Biz mağdur olduk, başkalarının mağdur olmasını istemiyoruz“



Telefonu çalan çocuğun bir an önce bulunmasını isteyen Odabaşı, “Güvenliğe çıktım. Orada kamera görüntülerine bakmak istedim. Kamera görüntülerinde de bir çocuğun merdiven boşluğunda arkamdan sinsice gelip, çantamın fermuarını açtığını ve direk telefonu aldığını gördük. Daha sonra polislere haber verdik. Polisler geldiğinde olayı anlattık. Polislerin gerekli işlemleri yapabilmesi için merkez karakola gittik. Biz o kişinin bulunmasını istiyoruz. Biz mağdur olduk, başkalarının mağdur olmasını istemiyoruz. Hastanede ilk defa böyle bir şey başımıza geldi “ diye konuştu.



Olayın gerçekleştiği an güvenlik kameralarına yansıdı



Soygunun gerçekleştiği an güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Tuğçe Odabaşı'nın vezneye doğru gittiği görülüyor. Bu sırada hemen arkasından gelen bir çocuk genç kadının çantasını karıştırıyor. Telefonu alan çocuk bir süre oyalandıktan sonra olay yerinden uzaklaşıyor. Kaynak : İHA