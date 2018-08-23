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Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti

Toron Karacaoğlu, Ayvalık'ın Altınoluk beldesinde yaşamını yitirdi. İHA'nın haberine göre; 87 yaşındaki Toron Karacaoğlu'nun vefat haberini Onur Akay duyurdu. Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Toron Karacaoğlu'nun Altınoluk'taki evinde vefat ettiği bildirildi.

Yaşam / 23 Ağustos 2018 Perşembe 10:43
Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti

Onur Akay, 'Türk tiyatrosu bir ustayı, Toron Karacoğlu'nu kaybetti. Cüneyt Arkın dahil olmak üzere, çok sayıda oyuncuyu sinemada seslendirdi. Unutulmayacak değerli oyuncumuz, Zeki Müren'le aynı okulda ortaokulda okumuştu. Altınoluk'taki evinde vefat eden usta tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum' ifadelerini kullandı.

Toron Karacaoğlu, cuma günü öğle namazını müteakip Altınoluk'ta toprağa verilecek.

TORON KARACAOĞLU KİMDİR?

Toron Karacaoğlu, 20 Ağustos 1931 tarihinde Bursa, Mudanya'da doğdu. 3 sene İstanbul Belediye Konservatuarı'nda eğitim aldı. Askerliğini yapıp geldikten sonra 1954 yılında Şehir Tiyatroları sınavını kazanıp bu kurumun kadrolu oyuncusu oldu. Sinemaya dublaj ile başladı. Hem tiyatro, hem seslendirme, hem radyo çalışmalarını birlikte yürüttü. Sinema ve dizi filmlerde oynamanın yanı sıra dublaj çalışmaları da yapan Toron Karacaoğlu, çoğunlukla Malkoçoğlu ve Kara Murat serisi gibi filmlerde Cüneyt Arkın‘ı seslendirdi ve çok sayıda tiyatro, dizi ve sinemada rol aldı.

Cüneyt ArkınZeki MürenMalkoçoğluAltınolukŞehir Tiyatroları


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