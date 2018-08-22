Zübeyde Süpürgeci rekor kırdı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonada milli atletlerden Zübeyde Süpürgeci ile Hamide Kurt altın, Zeynep Acet ise gümüş madalya elde etti.



T54 kategorisi kadınlar 200 metrede altın madalya mücadelesi veren Zübeyde Süpürgeci, 30.96'lık derecesiyle ilk sırada yer aldı ve şampiyona rekoru kırdı. Bu kategoride bir önceki rekor 32.04'lük derecesiyle 2003'ten bu yana Büyük Britanyalı Rachel Potter'a aitti.



T53 kategorisi kadınlar 200 metre finalinde piste çıkan milli atlet Hamide Kurt, 31.59 derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalyaya uzandı. Hamide, 33.53'lük dereceyle İtalyan atlet Francesca Porcellato'ya ait şampiyona rekorunu geliştirdi.



Aynı yarışta yer alan diğer milli atletlerden Zeynep Acet ise 35.78 derecesi ile yarışı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalya kazandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Kurt'u kutladı.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Erdoğan, 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Kurt'a tebrik telgrafı gönderdi.



İki madalya daha

2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda milli atletlerden Hakan Cira gümüş, Aslı Adalı da bronz madalya kazandı.



Almanya’nın başkenti Berlin’deki Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark Stadı’nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde T12 kategorisinde erkeler 100 metre ve T13 kategorisinde kadınlar 1500 metre finalleri koşuldu.



T12 kategorisi erkeler 100 metrede yarışan milli atlet Hakan Cira 11.57’lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu yarışta Yunan atlet Athanasios Ghavelas 11.47’lik dereceyle altın, Portekizli Luis Goncalves de 11.61’lik dereceyle bronz madalya elde etti.



T13 kategorisi kadınlar 1500 metrede piste çıkan Aslı Adalı da 5.18.21'lik dereceyle bronz madalyaya uzandı.



Yarışta İrlandalı atlet Greta Streimikyte 4.48.54 ile altın, İspanyol sporcu Izaskun Oses Ayucar da 4.59.31’lik dereceyle gümüş madalya aldı.



Avrupa ikinci olan milli atlet Hakan Cira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona için çok çalıştığını belirterek, “Allah'a şükür emeğimin karşılığını aldım. Türk bayrağımızı dalgalandırdık. Benim için en büyük gurur bu aslında." diye konuştu.

