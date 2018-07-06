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Ünlü tatlıcıya silahlı saldırı

Bursa merkezli birçok ilde şubeleri olan ünlü Bağdat Hurma Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Kahraman, eşiyle telefonda konuştuğu sırada hareket halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu başından vurularak ağır yaralandı..

3. Sayfa / 06 Temmuz 2018 Cuma 13:07
Ünlü tatlıcıya silahlı saldırı
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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi Çamlıca Kavşağı'nda bugün meydana geldi. 


Otomobili ile evinden iş yerine giden Bağdat Hurma Tatlısı firmasının sahibi Fatih Karaman, kırmızı yanınca trafik ışıklarında beklemeye başladı. Bu sırada yanaşan plakası henüz belirlenemeyen otomobildeki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Karaman'a ateş açıldı. Karaman başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, sadırganlar otomobille kaçtı. Çevredekiler 112 Acil'i ve polisi aradı.

İhbarla gelen sağlık ekibi, Fatih Karaman'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olayı duyunca büyük şok yaşayan Fatih Karaman'ın eşi Yadigar Karaman polise verdiği ifadesinde, 'Eşimin dayıları arasında husumet vardı. Koruma kararı da vardı. Eşimi vuran kişilerin bulunup yakalanmasını istiyorum' dedi.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 
Kaynak : AA

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