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Genç voleybolcu kaza sonrası yaşam mücadelesi veriyor

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli genç kız ağır yaralandı.

Güncel / 06 Temmuz 2018 Cuma 21:34
Genç voleybolcu kaza sonrası yaşam mücadelesi veriyor

Kaza, Pazarcık Mahallesi Halı Yıkama Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saray'dan Güngörmez Mahallesi istikametine giden A.Ö. yönetimindeki 10 ANF 09 plakalı otomobil, arkadaşları ile bisiklet turuna çıkan Trakya Gelişim Voleybol takımı oyuncusu 17 yaşındaki Beyza Adalı'ya çarptı. Çarpmasının şiddeti bisikletin parçalara ayrıldığı kazada Adalı havaya fırlayarak önce otomobilin camına sonra yere düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

KALBİ DURDU

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Beyza Adalı tedavi edilmek üzere Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirildiğinde kalbi duran ve burada doktorların yoğun çabaları sonucu tekrar hayata döndürülen genç kız Çerkezköy ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan Beyza Adalı'nın hayati tehlikesinin davam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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