Yeni kabinede MHP'li bakan olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreninin ardından pazartesi günü yeni kabineyi açıklayacak.



Gözlerin çevrildiği yeni kabinede hangi isimlerin olacağı merak konusu oldu. En çok merak edilen konulardan biri de yeni kabinede MHP'li bir bakanın olup olmayacağı...



Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar bugünkü yazısında 'ulaştığımız bilgiye göre yeni kabinede MHP'li bakan olmayacak' dedi. Yaşar, MHP'li veya MHP'ye yakın isimleri başka görevlerde görebileceğiz ifadelerin kullandı.



Batuhan Yaşar'ın yazısındaki o bölüm;



MHP'Lİ BAKAN OLACAK MI?



Kabinede bir veya iki MHP'li bakan olabileceği konuşuluyordu..

Ulaştığımız bilgilere göre kabinede MHP'li bakan olmayacak..

MHP'li veya MHP'ye yakın isimleri başka görevlerde görebileceğiz..

TBMM ve bürokrasiyi kastediyoruz..



Kaynak : Beyaz Gazete Özel