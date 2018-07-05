USD (Alış - Satış) : 4,70 - 4,71 EURO (Alış - Satış) : 5,47 - 5,48

Yalova'ya 4 yeni fakülte

Yalova’da uzun süredir gündeminde olan yeni fakülteler kurulması konusunda ilk adım atıldı. Yalova Üniversitesi Senatosu’nun toplantısında üniversite bünyesinde açılması teklif edilen fakülteler ele alınarak karara bağlandı.

Eğitim / 05 Temmuz 2018 Perşembe 09:33
Yalova'ya 4 yeni fakülte

Yalova'nın gelecek vizyonu, bölgenin sosyo-ekonomik durumu ve bölgesel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak üniversitenin gelişim vizyonuna uygun yeni fakültelerin kurulması için yapılan değerlendirmeler sonucu kurulması uygun görülen fakülteler belirlendi. Yalova Üniversitesi bünyesinde “İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi”, “Sağlık Bilimleri Fakültesi”, “Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi” ile “Spor Bilimleri Fakültesi” olmak üzere 4 yeni fakültenin kurulması Yalova Üniversitesi Senatosunun yaptığı toplantıda oy birliği ile uygun bulundu.

Üniversite bünyesinde yeni fakültelerin kurulması konusunda Yalova Üniversitesi Senatosu'nun aldığı kararların 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7/d-2 maddesi uyarınca, gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulması ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelecek onayın ardından yeni fakültelerin kurulması süreci fiilen başlayacak.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci üniversite bünyesinde kurulması öngörülen fakülteler için yaptıkları fizibilite çalışmaları neticesinde 4 yeni fakültenin kurulmasına karar verdiklerini ifade ederek bu kararları alırken Yalova'nın ve bölgenin sosyal ve ekonomik durumunu, bölgesel ihtiyaçları ve üniversitenin gelişim vizyonunu göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Rektör Cebeci önümüzdeki süreçte de başta Altınova ve Çiftlikköy ilçelerine yüksekokul kazandırılması konusu olmak üzere üniversiteye yeni fakülteler, yüksekokullar ve bunların bünyesinde bölümler açılması konusundaki çalışmaların bir plan dahilinde devam edeceğini sözlerine ekledi. Kaynak : İHA

Yükseköğretim KuruluRektörTeknoloji


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı