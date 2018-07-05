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İshalde rota virüsü tehlikesi

MMT Amerikan Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Sucu, Gaziantep’te son dönemlerde çocuklarda artan ishal vakalarında rota virüsü görüldüğüne dikkat çekerek, "Bulaştırıcı özelliği çok yüksek olan bir virüstür. Kalabalık ortam, aynı eşyaları, oyuncakları, tuvaleti paylaşma bulaştırıcılığı artırır” dedi.

Sağlık / 05 Temmuz 2018 Perşembe 11:59
İshalde rota virüsü tehlikesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Sucu, son dönemde artan rota virüs ishaline dikkat çekerek ebeveynlere uyarılarda bulundu. Rota virüsünün ağız yoluyla ve solunum yoluyla bulaştığına dikkat çeken Uzm. Dr. Sucu, hastalıktan korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu belirtti.

Fatma Sucu, rota virüsünün yaz aylarında daha etkili olduğununu kaydederek, 'Bulaştırıcı özelliği çok yüksek olan bir virüstür. Kalabalık ortam, aynı eşyaları, oyuncakları, tuvaleti paylaşma bulaştırıcılığı artırır. Hastayken kreş yaşındaki çocuklar kreşe gönderilmemelidir. Tüm hastalıklarda olduğu gibi rota enfeksiyonunda da el yıkama korunma açısından çok önemlidir. Kuluçka süresi 1-3 gün, hastalık süresi 5-8 gündür. Bulaştırıcılık süresi yaklaşık 1 haftadır. Hasta olmadan 2 gün önce ve hastalık bittikten 2 gün sonrasına kadar bulaştırır' dedi.

Hastalığın belirtileri

Özel MMT Amerikan Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Fatma Sucu, hastalığın ateş, kusma ishal şeklinde görüldüğünü dile getirerek, 'İshal, sarı sulu bol miktarda ve kötü kokuludur, dirençli kusma ve ateş olabilir. Kusma ve ishal sayısı çok fazla olabilir, ağızdan yeterince beslenemeyen 2 yaş altı bebeklerde bu ciddi susuzluğa sebep olabilir ve hastaneye yatış gerektirir. Bazen elektrolit bozukluğu, böbrek yetmezliği, bağırsak düğümlenmesi gibi ciddi komplikasyonlar izlenebilir. Bu yüzden 2 yaş altı bebekler sıvı kaybını iyi tolere edemedikleri için yakın takip edilmelidir. Rota ishalinde etken virüs olduğu için tedavide antibiyotiğin yeri yoktur, destek tedavisi verilir. Probiyotikler, çinko, ağızdan ya da damardan sıvı verilmesi, kusma ilaçları tedavi şeklini oluşturur. Yağlı ve şekerli gıdalar verilmemelidir. Hazır meyve suları ve süt yerine taze sıkılmış meyve suları ve ayran tercih edilmelidir. Yoğurt, muz, patates, pirinç lapası gibi yiyecekler tercih edilmeli, bol bol ancak yudum yudum su verilmelidir. Anne sütü alıyorsa emzirmeye devam edilmeli, devam sütü kullanıyorsa özel ishal mamaları kullanılabilir' şeklinde konuştu.

En etkin korunma yolur aşı

Hastalıktan korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu ifade eden Uzman Doktor Sucu, 'Aşının ilk dozunun 4. aydan önce yapılması gerekir. En az 1 ay ara ile 2 doz yapılması gerekir. 2 ya da 3 dozda yapılan aşılar bulunmaktadır. Aşının koruyuculuğu yüzde 100 değildir ancak aşılı çocuklarda enfeksiyon daha hafif seyreder' diye konuştu.

Kaynak : İHA

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