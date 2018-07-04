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'Çocuk istismarı düzenlemelerini AK Parti engelliyor' yalanı böyle ifşa oldu

Son günlerde Türkiye'yi üzen haberlerin ard arda gelmesiyle bu durumu fırsat bilen siyaset istismarcıları "çocuk istismarına karşı yapılacak düzenlemeleri AK Parti engelliyor" yalanıyla algı yaratma peşine düştü. Ortaya çıkan görüntüler, araştırma komisyonunun Meclis'te oylama yapılarak kabul edildiğini ve AK Parti'nin verdiği hadım ve idam önergesini CHP'nin reddettiğini ispatladı.

Güncel / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 01:15
'Çocuk istismarı düzenlemelerini AK Parti engelliyor' yalanı böyle ifşa oldu

Son günlerde Türkiye'yi kahreden çocuk istismarı ve cinayet haberlerinin ardından siyaset istismarcıları da bu üzücü haberleri adeta fırsat bilerek siyasal kampanya yürütme peşine düştü.

'Meclis'te çocuk istismarı komisyonu kurulmasını AK Parti engelledi' yalanını sosyal medyada yayan klavye tetikçilerinin yalanı ortaya çıkan görüntülerle deşifre oldu..

Söz konusu görüntüler, araştırma komisyonunun kurulup oy birliği ile kabul edildiğini gözler önüne serdi..

ÖNERGEYİ CHP REDDETTİ!

Çocuk mağduriyetleri üzerinden bile iftiralarla algı yaratarak oy devşirme peşine düşenlerin yalanları ise ortaya çıkan bu kayıtlarla gün yüzüne çıktı.

Ortaya çıkan kayıtlar AK Parti'nin verdiği idam ve hadım önergesine karşılık, CHP Kadın ve Çocuk Hakları İnceleme ve İzleme Komisyonu Başkanı ve Tekirdağ milletvekili Candan Yüceer'in 'Bebeklere çocuklara tecavüz eden mahkumlar devletin namusudur hadım edilmemeli. Hadım ve idam insanlık onuruna aykırıdır' diyerek adeta tecavüzcüleri savunduğunu gözler önüne serdi....

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