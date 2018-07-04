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2 günde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın kırsalı ile Irak'ın kuzeyi Kandil, AvaşinBasyan ve Gara bölgelerine, dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında silahlı 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Dünya / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 08:28
2 günde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın kırsalı ile Irak'ın kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında silahlı 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın kırsalı ile Irak'ın kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Gara bölgelerine, 3-4 Temmuz'da düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, hava operasyonlarında silahlı 11 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi. Kaynak : AA

TwitterKandilIrak


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