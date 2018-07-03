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İstanbul Emniyetinde terfi dönemi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 10 ikinci sınıf emniyet müdürü, bir üst rütbeye terfi etti.

Yaşam / 03 Temmuz 2018 Salı 12:57
İstanbul Emniyetinde terfi dönemi

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 il emniyet müdür yardımcısı ve 5 ilçe müdürü ile Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında geçici görevdeki 2 ikinci sınıf emniyet müdürü bir üst rütbeye yükselerek, birinci sınıf emniyet müdürü oldu.

İstanbul Emniyetinde terfi alan müdürler arasında, Polisevi Şube Müdürlüğü ile Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Hilmi Korhan Zilcioğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ile Pendik ve Tuzla ilçe emniyet müdürlüklerinden sorumlu Eyüp Sabri Öksüz ve Bayrampaşa, Eyüpsultan, Bağcılar, Esenler ve Güngören ilçe emniyet müdürlüklerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Murat Şahin'in yer aldığı kaydedildi.

RECEP ÇEBE DE TERFİ ALDI

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda geçici görevde bulunan Serkan Şen ve Recep Çebe'nin de terfi alanlar arasında olduğu öğrenildi.

Ayrıca, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Kayadelen, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Salih Şahbey, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Haluk Öztürk ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Kenan Kurt ikinci sınıf emniyet müdürlüğünden birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti. Kaynak : İHA

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