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Dünya starı Megan Fox, Çanakkale'de

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Megan Fox, Troia Savaşı’nı anlatan bir belgesel çekimi için Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan Troia Antik Kenti’ne geldi.

Televizyon / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:40
Dünya starı Megan Fox, Çanakkale'de

Transformers serisindeki rolüyle ünlenen, FHM dergisi tarafından ise dünyanın en seksi kadını seçilen Amerikalı sinema oyuncusu Megan Fox, Troia Savaşı'nı anlatan bir belgesel çekimi için Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan Troia Antik Kenti'ne geldi. Los Angeles merkezli ve Türkiye'de faaliyet gösteren Karga7 Pictures'in ise yapımcılığını üstlendiği Travel Channel'da önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan mitolojik efsaneleri konu alan Myths&Bmysteries With Megan Fox isimli belgeselin Troia Savaşı'nı anlatan bölümünün çekimleri Türkiye'de yapılıyor. Troia Antik Kenti'ne ekibiyle gelen ünlü Hollywood yıldızı Megan Fox, Troia Savaşı'nı anlatan bölümleri çekildi.

Troya Antik Kenti'ndeki çekimler sırasında Megan Fox'a, Troia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan bilgi verdi. Kaynak : İHA

Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiLos AngelesÖğretim ÜyesiTransformersSinema Oyuncusu


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