USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Beykoz'da PTT'yi soyan gaspçı yakalandı

İstanbul Beykoz’da PTT şubesine silahla gelerek soygun gerçekleştiren şüpheli önce kameralara ardından polise yakalandı.

3. Sayfa / 08 Haziran 2018 Cuma 15:31
Beykoz'da PTT'yi soyan gaspçı yakalandı
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Gasp Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren olay Beykoz'a bağlı Anadoluhisarı'nda bulunan PTT şubesinde 29 Mayıs 2018 tarihinde saat 16.00 sularında yaşandı. PTT şubesine müşteri gibi giren bir kişi aniden silahını çekerek içerde bulunan memuru etkisiz hale getirdi. Silahlı ve kar maskeli şüpheli elindeki poşeti uzatarak çalışan memurdan içini para doldurmasını istedi. PTT şubesinden 8 bin lirayı gasp eden şüpheli kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında şüphelinin kaçış istikametinde bulunan kamera kayıtlarını toplamak için harekete geçti. Alan çalışması yapan ekipler, yolda yürüyen şüpheliyle karşılaştı. Tekstil işçisi olduğu öğrenilen Cem S.(43) hemen gözaltına alınarak Gayrettepe'de bulunan Gasp Büro Amirliğine getirildi.

Emniyette suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin suç kaydının olmadığı belirlendi. Yapılan sorgulamaların ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Kaynak : İHA

KameraKaçışPolis Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı