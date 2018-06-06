Bahçeli'den İnce'ye: Kararmış kalbini söksün atsın

MHP lideri Devlet Bahçeli Sivas Bölge İstişare Toplantısı'nda açıklamalar yaptı. Bahçeli konuşmasında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik 'Apoletlerini sökeceğim' sözlerine çok sert çıktı. Bahçeli, 'Bu bir Kandil ağzıdır, FETÖ ağzıdır. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gitsin gevşeyen akıl vidalarını söksün' dedi.



İşte Bahçeli'nin o açıklamaları:



'2.Ordu Komutanı ince ince siyaset yapan şahsın hedefine oturuyor. Neymiş cumhurbaşkanını alkışlamış? Ne yapacaktı, yuh mu çekecekti? Muhtıra mı verecekti? Şerefli bir Türk komutanının apoletini sökme aklını kim vermiştir? Bu bir Kandil ağzıdır, FETÖ ağzıdır. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gitsin gevşeyen akıl vidalarını söksün. Bu da olmuyorsa kararmış kalbini söksün atsın. İkinci ordu komutanının hedef yapılması boşuna değildir. CHP'de Afrin Harekatı'nın karın ağrısı vardır. Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasının karnından doğmamıştır. Sivas, Yozgat kısacası Türkiye, ince işçilikle apolet sökmenin hevesine kapılan edep yoksunu siyasi daranışın kökünü kurutacak güçtedir.'





Kaynak : Beyaz Gazete Özel