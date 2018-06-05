Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde telefon tamirciliği yapan 43 yaşındaki Celal Göger'in 11 yaşında çobanlık yaparken başlayan elektronik merakı bir tutkuya dönüştü. Kürtçe dil programı, sadece gözlükle görülebilen telefon ekranı, bluetoothlu eldiven, çakmaklı ve sahte paraları tespit eden kol saati gibi birçok ürüne imza atan Göger'in son olarak yaptığı gözlük, özellikle güvenlik güçlerinin ve kadınların çok işine yarayacak. Dışarıdan bakınca normal bir gözlükten farkı olmayan gözlük onu kullananın arkasını da görmesini sağlıyor. İsmini vermek istemediği kimyasal bir ilaçla ve uyguladığı birkaç işlemle gözlüğün yüzde 10'luk kısmının bir nevi dikiz aynası görevini gördüğünü aktaran Göger, destek verilmesi halinde gözlük ve diğer ürünleri için seri üretime geçip yerli ve milli bir marka olarak ihracat yapmak istiyor.



“Bir anda ilham geliyor”



Her buluşun bir ihtiyaçtan doğduğunu ve kendisine bir anda ilham geldiğini ifade eden Göger, “Daha sonra proje olarak yapımına başlıyorum. Şehit cenazesindeydik ve arkamda bir insan seli vardı. Ön tarafı görüyordum ama arka tarafı göremiyordum. Arada bir arkama dönüp bakmam gerekiyordu. Ama bu gözlükle arkamı şimdi gayet iyi bir şekilde görebiliyorum. Alışma süreci en fazla 2-3 dakika. Milisaniyelik bir bakış açısı ile baktığınız zaman arka tarafı gayet iyi bir şekilde görebiliyoruz. Kimin ne yaptığını ne olup bittiğini görebiliyoruz. Bir kamera gibi gözlüğümüze yansıyor. Özellikle bunu kapkaç yada güvenlik amaçlı korumaların takması bence çok daha iyi olur. Çünkü arkasında iki gözü daha oluyor. Güvenlik açısından gayet destekleyici. Bunun maliyeti 13 lira civarında bir şey. Seri üretime geçtiğimiz zaman tabi fiyatı 5-6 TL'ye kadar düşer. Bunu kendi ülkemizde de satabiliriz ama yerli ve milli bir marka olarak başka ülkelere satarsak daha iyi olur. Kadınlarımız bunu taktıkları zaman çok daha rahat yürüyebilirler. Arkadan gelen bir tehlikeyi önceden fark edip önlemini alıp o tehlikenin önüne kendisi geçebilir. Yaklaşık 100'ün üzerinde böyle icatlar yaptım. Yalnız bunların hepsi de destek olmadığı için bir icattan öteye gitmedi. Gözlüğün sağ ve sol taraflarına ismini vermek istemediğim bir ilaçtan döktüm. Birkaç işlemden sonra ayna haline geldi. Gözlüğün yüzde 10'luk bir kesimini kullanıyor ama arka tarafı da gayet iyi gösteriyor. Geri kalan yüzde 90'lık kısmı da önümüzü görmek için kullanılıyor. Çok ucuza mal oldu. Amacım bunu burada üretebilmek ve dünya pazarında yerli, milli bir marka olarak yer alabilmek. Bu sadece bir tane. Öyle bir imkan olduğu zaman hamdolsun fikir de çoktur. Bir sürü gençlerimiz var onları yetiştiririz” dedi.



“Her buluş ihtiyaçtan doğar”



Her buluşun bir ihtiyaçtan doğduğunu aktaran Göger, “2002 yılında bir cep telefonu markasının böyle bir dil yok diye reddettiği Kürtçe'yi yükledim. 2016 yılında da gözle görünmeyen sadece gözlükle görülebilen cep telefonu ekranı üzerine çalıştım. Daha sonra cep telefonları için bluetoothlu eldiven yaptım. Çakmaklı ve sahte para gösteren saati yaptım. Tek amacım yurt dışına gönderip yerli ve milli bir markanın yurt dışında satılmasının önünü açmak ve gençlerimize bir örnek olmak. Saatin projesini çizdim. İmal etme sıkıntısı çekiyordum. Torna gerekiyor, 3D yazıcı gerekiyor. Onları yapamadığım için Çinli bir firma ile internet üzerinden yaptığım görüşmeler sonucu mutabakat sağladık. İsim hakkı ve patenti bana ait olmak üzere 1000 adedini kendime aldım. Türkiye girişi yapılmayacak lakin başka ülkelerde satılabilir. Destek olunursa bu tür şeyleri Bismil'de, Diyarbakır'da yapıp yurt dışına yerli ve milli bir marka olarak göndermek amacındayım. Saatin hem sahte para tespiti yapma hem de çakmak özelliği var. Bunun içerisine birkaç tane daha akıllı özellik eklenebilir” diye konuştu.



“Kadınlar için ideal”



Gözlüğü deneyen ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar ise şunları kaydetti:



“Resmen arkada iki gözümüz daha var. Arabanın dikiz aynası gibi. Gözümüz arkada kalmıyor. Özellikle büyükşehir yaşayan kadınlar için çok ideal bir şey. Kapkaç olayları için bulunmaz bir nimet.” Kaynak : İHA