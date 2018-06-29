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Sayılar CHP'nin HDP'ye desteğini gözler önüne serdi

Murat Kelkitlioğlu, 24 Haziran seçiminde ortaya çıkan CHP-HDP ittifakını gözler önüne serdi.

Güncel / 29 Haziran 2018 Cuma 10:47
Sayılar CHP'nin HDP'ye desteğini gözler önüne serdi

24 Haziran seçimlerinde barajı geçen, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP meclise girdi. HDP'nin barajı geçmesine en büyük destek ise CHP'den geldi.

Açık açık ittifak yaptıklarını açıklamayan siyasi partilerin, nerede ne kadar oy aldıklarının açıklanmasının ardından ittifak yaptıları ortaya çıktı.

'SEÇMENİ HDP'YE YÖNLENDİRMİŞ'

Akşam gazetesi yazarı Murat Kelkitlioğlu, CHP'li yöneticilerin seçmenlerini HDP'ye yönlendirdiğini yazarken 'Atatürk maskeli CHP yönetimi adeta süreci ilmik ilmik dokuyarak, kendisini “Atatürkçü, bağımsızlıkçı, ulusal bütünlükten yana” hisseden parti tabanını efsunlamış ve HDP'ye yönlendirmiştir.' diye yazdı.

'VEBALİ CHP'NİN ÜZERİNDE'

HDP'yi meclise taşımanın vebalinin CHP'nin üzerinde olduğunu ifade eden Kelkitlioğlu, HDP'nin aldığı oylarda dikkat çeken detayları şöyle yazdı;

HDP balonunun şişirildiği 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP, CHP'nin İstanbul'daki kalelerinde şu oyları almış; Şişli: %16.08, Kadıköy: % 10.31, Sarıyer: % 8,97 ve Beşiktaş: %13,21

24 Haziran'da ise tablo şu; Şişli: 18.2, Kadıköy: % 13,5, Sarıyer: 10.3 ve Beşiktaş: 16,5

CHP'nin kalesi gösterilen İzmir'de de tablo farklı değil;

HDP geneldeki oyunu % 10.3'ten, %11.5'e çıkarmış.

CHP'nin en yüksek oyu aldığı Karşıyaka'da 7 Haziran'da 7.88 oy alan HDP, bu oranı 24 Haziran'da 10.3'e yükseltmiş.

CHP'nin birinci çıktığı; Aydın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi batı illerinde HDP oylarını gözle görülür şekilde artırmış. Bırakın CHP'nin kalelerini, HDP'nin hiçbir iddiasının olmadığı Karadeniz, Orta Anadolu şehirlerinde bile HDP'nin oyları artmış.

Yani sadece Cihangirli, Nişantaşılı, ya da Karşıyaka sahilinde ‘Şerefine Tayyip' diye tempo tutan CHP'lileri değil, Karadenizli CHP'liyi bile hipnozlayıp, HDP'ye yönlendirmişler!

Bu tabloyu, aylar öncesinde yazdığımızda bizi önyargıyla eleştiren gerçek CHP'lilerin dikkatine sunuyorum.

Şimdi huzurlu musunuz?

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Terör ÖrgütüChpHdp


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