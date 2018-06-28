Sezgin Tanrıkulu'dan skandal açıklama

PKK'lı teröristler Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'yi elektrik direğine bağlayıp vahşice katletti.



PKK'NIN YAPTIĞINI KABUL ETMEDİ



Silahlı İnsansız Hava Araçları SİHA'lara karşı çıkan CHP'nin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bu korkunç olayı faili meçhul olarak niteledi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sezgin Tanrıkulu 'Bu vahşeti faili meçhul bırakmamak hükümetin görevidir' dedi.





Ağrı Doğubeyazıt'ta bakkal Mevlüt Bengi korkunç bir biçimde katledilmiş. Bu bir vahşettir, yargısız infazdır, terördür! Bu vahşeti faili meçhul bırakmamak Hükümetin görevidir. — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) 27 Haziran 2018