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Sezgin Tanrıkulu'dan skandal açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'yi PKK'nın öldürdüğünü kabul etmedi.

Siyaset / 28 Haziran 2018 Perşembe 10:23
Sezgin Tanrıkulu'dan skandal açıklama

PKK'lı teröristler Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'yi elektrik direğine bağlayıp vahşice katletti.

PKK'NIN YAPTIĞINI KABUL ETMEDİ

Silahlı İnsansız Hava Araçları SİHA'lara karşı çıkan CHP'nin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bu korkunç olayı faili meçhul olarak niteledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sezgin Tanrıkulu 'Bu vahşeti faili meçhul bırakmamak hükümetin görevidir' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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