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Kılıçdaroğlu ile İnce anlaştı mı?

Güneş gazetesi Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İnce'nin İBB adaylığı karşılığında anlaştığını yazdı.

Siyaset / 28 Haziran 2018 Perşembe 16:07
Kılıçdaroğlu ile İnce anlaştı mı?

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından Muahrrem İnce CHP'de kurultay çağrısı yapmış, daha sonra bu çağrısından vazgeçmişti.

İBB'YE ADAY GÖSTERECEK

İnce'nin bu çarkı konuşulurken, Güneş gazetesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday göstereceğini yazdı.

KURULTAY SEÇİMLERDEN SONRA

Güneş gazetesi ayrıca İnce ve Kılıçdaroğlu'nun kurultaya yerel seçimlerden sonra gitmek için anlaştığını yazdı.

ÖNCEDEN SÖYLEMİŞTİ

Gazeteci Turgay Güler, bu iddiaları daha önceden dile getirirken 'Benim iddiam şu Muharrem İnce 6-7 ay sonra belediye başkanı adayı olacak. İzmir olabilir' diye konuşmuştu.




Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Büyükşehir BelediyesiKemal KılıçdaroğluMuharrem İnceChp


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