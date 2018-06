Turkcell, oyunseverler için yeni uygulama geliştirdi

Çok sayıda tutkunu olan tavla son yıllarda akıllı telefonlar ve tabletler sayesinde her an her yerde oynanan bir oyun haline geldi. Dünyadaki en eski oyunlardan biri olan tavla, internet ile birlikte bilgisayarla sanal ortamlarda, sanal rakiplerle oynanmaya başladı.



Turkcell, tavlaseverleri mutlu edecek bir uygulama geliştirerek, dijital oyun dünyasındaki girişimlerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin en sevilen masa oyunlarından tavlayı 'Tavla GO' uygulamasıyla dijital ortamda oyunseverlerle buluşturdu.



Şirket, yaptığı uygulamayla kullanıcılar ister tüm dünyadan oyuncularla, isterlerse arkadaşlarıyla karşılıklı oynayabiliyor. Tavla turnuvaları ve lider panosu ile rekabet ortamı yaratan oyunda, oyuncular emoji ve tavla jargonuyla zenginleştirilmiş chat özelliği sayesinde rakipleriyle yazışarak sohbet edebiliyor. Kaynak : İHA