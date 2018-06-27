USD (Alış - Satış) : 4,67 - 4,68 EURO (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47

Turkcell, oyunseverler için yeni uygulama geliştirdi

Turkcel, Türkiye’nin en sevilen masa oyunlarından tavlayı ’Tavla GO’ uygulamasıyla dijital ortamda oyunseverlerle buluşturdu.

Teknoloji / 27 Haziran 2018 Çarşamba 11:33
Turkcell, oyunseverler için yeni uygulama geliştirdi

Çok sayıda tutkunu olan tavla son yıllarda akıllı telefonlar ve tabletler sayesinde her an her yerde oynanan bir oyun haline geldi. Dünyadaki en eski oyunlardan biri olan tavla, internet ile birlikte bilgisayarla sanal ortamlarda, sanal rakiplerle oynanmaya başladı.

Turkcell, tavlaseverleri mutlu edecek bir uygulama geliştirerek, dijital oyun dünyasındaki girişimlerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin en sevilen masa oyunlarından tavlayı 'Tavla GO' uygulamasıyla dijital ortamda oyunseverlerle buluşturdu.

Şirket, yaptığı uygulamayla kullanıcılar ister tüm dünyadan oyuncularla, isterlerse arkadaşlarıyla karşılıklı oynayabiliyor. Tavla turnuvaları ve lider panosu ile rekabet ortamı yaratan oyunda, oyuncular emoji ve tavla jargonuyla zenginleştirilmiş chat özelliği sayesinde rakipleriyle yazışarak sohbet edebiliyor. Kaynak : İHA

ChatTurkcell


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı