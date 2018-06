Emel Sayın büyüledi

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci günü, Emel Sayın konseriyle tamamlandı. Festival kapsamında belediye binasının arkasında kurulan sahneye ilk olarak DJ Funky 'C' çıktı. DJ Funky 'C' muhteşem sahne performansıyla alanı dolduran binlerce vatandaşı coşturdu. Mikser başında yaklaşık 1,5 saat kalan DJ Funky 'C' ardından sahneyi Emel Sayın'a devretti.



'FESTİVALE KATILMAK BENİM İÇİN ÇOK GURUR VERİCİ'



Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı Emel Sayın, Alanya'nın çok güzel olduğunu söyledi.



Sayın, 'Alanya çok güzel, bunu samimiyetle söylüyorum. Çok eskiden gelmiştim ama şimdiki haliyle daha güzel geldi bana, sempatik, bakımlı tertemiz bir şehir. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'ne katılmak çok güzel ve benim için çok gurur verici. Diliyorum ki çok uzun zaman ve uzun seneler sürsün bu festival, sonsuza kadar devam etsin. Bu davet için de teşekkürlerimi iletiyorum sayın belediye başkanına ve Alanya halkına çok teşekkür ediyorum. Benim konser programlarım çok yoğun. Geçen sezon da öyle geçti. Önümüzdeki günlerde de yoğun bir program var. İnşallah onları gerçekleştirmek için çalışacağız' dedi.



HAYRANLARINI COŞTURDU



Konuşmanın ardından gümüş taş işlemeli turkuaz mavisi sahne kostümüyle hayranlarının karşına çıkan Emel Sayın, şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yaklaşık 15 bin kişiye müzik ziyafeti çeken Sayın, konserine 'Yalancı Yarim' adlı şarkıyla başladı.



Ünlü besteci ve orkestra Şefi Selçuk Tekay yönetimindeki muhteşem ekibiyle beraber film şarkılarından bir repertuvar sunan Sayın, ‘İntizar', ‘Tövbeler Tövbesi', ‘Senden Başka' gibi şarkıları seslendirdi.



Konsere büyük ilgi gösteren Alanyalılar, Emel Sayın'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Söylediği ‘Ayrılmalıyız' adlı şarkıyla dinleyenleri hüzünlendiren ünlü sanatçı Sayın, hareketli şarkılarla kalabalığı coşturdu. Güzelliğiyle ve sesiyle geceye katılanları etkileyen Emel Sayın, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Festivalin son gününde Dj Haluk Sarıtaş ve Ebru Gündeş sahne alacak.



