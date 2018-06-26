Mavi Durak sezon finalini yaptı

7 Nisan'da yayınlanmaya başlayan Mavi Durak, o günden bu yana sevilerek takip ediliyor. Özellikle öğrencilerin hayatını ve onların yaşadıklarına odaklanan yapım, yine onlar tarafından da beğenildi.



Tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan 48 kişilik bir ekibin emek harcadığı dizinin yönetmenliğini ise SAÜ İletişim Fakültesi öğrencisi Onur Bulun üstleniyor. Bulun, dizide çalışan ekibin tamamının öğrenci olması nedeniyle sezon finalinin bu dönemde yapmak durumunda kaldıklarını kaydederken, ortaya çıkan işin, Türkiye'nin birçok ilindeki üniversite öğrencilerinin de desteğini aldığını belirtti.



'BİZE İNANANLARI MAHCUP ETMEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'



Dizinin 2. Sezonuna çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Genç yönetmen ; “Bugüne kadar bizlerden desteğini esirgemeyen herkese minnettarız. Özellikle diziye başladığımızda Türkiye'nin her yerinden üniversite öğrencilerinin tebrik ve destek mesajları bizlere çok güç verdi, bugünlere getirdi. Bizlerde ekip olarak bizlere inananları mahcup etmemek için çok çalışıyoruz. Hedefimiz edindiğimiz tecrübelerle ikinci sezonda Mavi Durak'ı çok daha geniş kitlelere ulaştırmak” şeklinde konuştu.

