Gökçek'ten İnce açıklaması!

MUHARREM İNCE'Yİ ALKIŞLIYORUM



Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gökçek 'Bütün samimiyetimle bu olgun ve demokratik tutumu dolayısıyla sayın Muharrem İnce'yi alkışlıyorum' dedi.



Kılıçdaroğlu'nun da kaybettiğini söyleyen Gökçek, Muharrem İnce'nin olgunluğunun yüzde 1'i var mı? diye sordu.



MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?



'Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz, yenilmişsinizdir' diyen İnce, ''Bunu kabul etmiyorum ben, sokaklara çıkalım' Bu demokrasi değil ki' ifadelerini kullandı.





BÜTÜN SAMİMİYETİMLE

BU OLGUN VE DEMOKRATİK TUTUMU DOLAYISIYLA

SN MUHARREM İNCEYİ ALKIŞLIYORUM

KILIÇDAROĞLU'DA KAYBETTİ,

ŞU OLGUNLUĞUN % 1'İ VAR MI? pic.twitter.com/bJ5VEtnNgZ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 26 Haziran 2018