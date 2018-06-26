Gökçek'ten İnce açıklaması!

Melih Gökçek yenilgiyi kabul eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi olgun ve demokratik tutumu dolayısıyla alkışlıyorum dedi.
MUHARREM İNCE'Yİ ALKIŞLIYORUM
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gökçek 'Bütün samimiyetimle bu olgun ve demokratik tutumu dolayısıyla sayın Muharrem İnce'yi alkışlıyorum' dedi.
Kılıçdaroğlu'nun da kaybettiğini söyleyen Gökçek, Muharrem İnce'nin olgunluğunun yüzde 1'i var mı? diye sordu.
MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?
'Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz, yenilmişsinizdir' diyen İnce, ''Bunu kabul etmiyorum ben, sokaklara çıkalım' Bu demokrasi değil ki' ifadelerini kullandı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
BÜTÜN SAMİMİYETİMLE— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 26 Haziran 2018
BU OLGUN VE DEMOKRATİK TUTUMU DOLAYISIYLA
SN MUHARREM İNCEYİ ALKIŞLIYORUM
KILIÇDAROĞLU'DA KAYBETTİ,
ŞU OLGUNLUĞUN % 1'İ VAR MI? pic.twitter.com/bJ5VEtnNgZ