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Gökçek'ten İnce açıklaması!

Melih Gökçek yenilgiyi kabul eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi olgun ve demokratik tutumu dolayısıyla alkışlıyorum dedi.

Siyaset / 26 Haziran 2018 Salı 16:55
Gökçek'ten İnce açıklaması!

MUHARREM İNCE'Yİ ALKIŞLIYORUM

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gökçek 'Bütün samimiyetimle bu olgun ve demokratik tutumu dolayısıyla sayın Muharrem İnce'yi alkışlıyorum' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun da kaybettiğini söyleyen Gökçek, Muharrem İnce'nin olgunluğunun yüzde 1'i var mı? diye sordu.

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?

'Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz, yenilmişsinizdir' diyen İnce, ''Bunu kabul etmiyorum ben, sokaklara çıkalım' Bu demokrasi değil ki' ifadelerini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Melih GökçekMuharrem İnce


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